Mit dem Ruf als ‚umweltfreundliches Metall‘ genießt Silber im Zuge des weltweiten Trends hin zu emissionsfreien Technologien extrem hohe Nachfrage! Gut für Endeavour Silver!

Dreimal mehr und einfach beeindruckend, so lassen sich die Zahlen für das erste Quartal 2021 zusammenfassen, die Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N / TSX-V: EDR) vorgelegt hat.

Um bei den vielen Pluszeichen nicht den ganzen Überblick über diese herausragenden Ergebnisse zu verlieren, gehen wir am besten sukzessive in die Deutungsdetails der einzelnen Erfolgsmeldungen ein.

Aus weniger wird viel mehr

Bei der Silber- und Goldproduktion legte Endeavour im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ordentlich zu. So entsprechen die 1.039.710 Unzen Silber einem Plus von über einem Fünftel (22 %). Genauso nach oben schoss die Goldproduktion und steigerte sich mit 31 % um fast ein Drittel. Diese enormen Zuwächse lagen dabei auf Linie mit den prognostizierten 1,9 Millionen Unzen Silberäquivalent, was ein Plus von über einem Viertel respektive von 26 % bedeutet.

Weniger verkauft und dennoch mehr Umsatz gemacht! Selbst das schafft Endeavour Silver! Denn trotz des Rückgangs des Verkaufs von Silberunzen von 6 % stieg der Silberpreis um 77 %, was zu einem unglaublichen Zwei-Drittel-Plus beim Silberumsatz führte. Beim Verkauf von Goldunzen hingegen verbuchte Endeavour Silver einen Zuwachs von 43 %! Dank des 4 % höher erzielten Goldpreises wurde unterm Strich ein 49 %iger Anstieg der Einnahmen aus den Goldverkäufen verbucht.

Insgesamt trennte sich das Unternehmen im ersten Quartal des laufenden Jahres (wahrscheinlich ganz ohne Trennungsschmerz und dafür mit dickem Plus im Portemonnaie) von insgesamt 623.379 Unzen Silber und 10.663 Unzen Gold. In der Summe waren das, wie bereits gesagt, weniger, aber dank der höherer realisierten Preise war es am Ende doch viel mehr als noch im Jahr zuvor.

Fantastische Umsatzperformance

Auch die „nackten‘ Zahlen gingen quasi durch die Decke. Der Bruttoumsatz lag mit 35,1 Millionen USD mehr als die Hälfte (57 %) über dem Ergebnis aus Q1-2020, vor allem bedingt durch den Verkauf von 623.379 Unzen Silber und 10.663 Unzen Gold, die für im Schnitt 27,17 USD pro Unze Silber und 1.703,- USD pro Unze Gold über den Ladentisch gingen.

Netto erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 34,5 Mio. USD. Das sind sagenhafte 58 % mehr als die rund 22 Mio. USD aus dem Vorjahresquartal. entspricht.

Zum 31.03.2021 nannte Endeavour zudem 523.235 Unzen Silber und 1.123 Unzen Gold an Barrenbestand sein Eigen ebenso wie 6.582 Unzen Silber und 566 Unzen Gold als Konzentratbestand.

Fließend einreihen in diese Erfolgsmeldungen kann sich auch der Cashflow. Mit sensationellen 5,2 Millionen USD lag dieser 205 % über dem Ergebnis aus dem Vorjahreszeitraum und verdoppelte sich damit! Mit 7,86 USD pro zahlbare Unze Silber zeigten sich die Cash-Kosten unverändert, während die ‚All-in Sustaining Costs‘ mit 19,94 USD insgesamt 8 % über denen aus Q1-2020 lagen.

Alles Alpha lässt sich auch von vom Nettogewinn pro Aktie sagen, der 0,08 USD pro Aktie lag, während in Q1-2020 noch ein Verlust von 0,11 US-Dollar pro Aktie gemeldet wurde.

Guter Start, noch besseren Aussichten

Bradford Cooke, CEO von Endeavour Silver, behält bei der Bewertung dieser hervorragenden Ergebnisse nicht nur die erstklassigen Zahlen im Blick, sondern richtet sein Augenmerk ebenso auf die „Hardware“, also die Minen ‚Guanacevi‘, ‚Bolanitos‘ und ‚El Compas‘. Ebenso schaut er auf die ‚El Cubo‘-Aktiva. Davon trennte sich Endeavour nämlich, wobei 15 Millionen USD in Cash und Aktienzahlungen mit bis zu 3 Mio. USD seitens des Käufers Vangold Mining Corp. diesen Abschied entsprechend versüßt und den Ergebnissen aus Q1-2021 einen entscheidenden Booster verliehen haben:

„Mit diesen fantastischen Zahlen im Rücken spüren wir noch stärkeren Rückenwind, was die Explorationsarbeiten in allen unseren Minen und Projekten angeht. Wir werden das Testen sehr aussichtsreicher Ziele weiterhin entschlossen vorantreiben. Mindestens genau so entschlossen verfolgen wir unser neuestes Minenprojekt ‚Terronera‘, das neue Juwel inmitten unserer glänzend laufenden Projekte. ‚Terronera‘ bewegt sich mit schnellen Schritten in Richtung einer Erschließungsentscheidung.“

Mit Spannung wird die Machbarkeitsstudie erwartet, die schon im 3. Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein und präsentiert werden soll! Wir rechnen bei diesem Projekt mit dem absoluten ‚Gamechanger‘ in Endeavour Silvers Geschichte!

Endeavour auf hochgradigem Silber-Kurs!

Die Koordinaten für den Erzkörper ‚El Curso‘ weisen für Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N / TSX-V: EDR) klar in Richtung Erfolgskurs. Dabei folgt das Unternehmen bei der Exploration rund um die ‚Guanaceví‘-Mine konsequent das Ziel weitere hochgradige Zonen zu finden. Und genau eine solche wurde mit dem Durchschneiden einer hochgradigen Silber-Gold-Mineralisierung gefunden - und das gleich mehrfach!

So lieferte beispielsweise das Bohrloch UCM-48 großartige 3,27 g/t Au und 2.753 g/t Ag über 4,1 m, inklusive 0,6 g/t Au und 18.752 g/t Ag über 0,3 m, während das Bohrloch UCM-50 mit seinen 4,29 g/t Au und 3.646 g/t Ag über 2,60 m einschließlich 25,7 g/t Au und 19.390 g/t Ag über 0,3 m, dem in kaum etwas nachstand.

Erzkörper als verbindende Elemente

Für Luis Castro, Vice President of Exploration von Endeavour Silver, stehen die verbindenden Elemente der Exploration im Vordergrund. Das gilt für die geplante Verbindung der Erzkörper von ‚El Curso‘ mit ‚Milache‘ im Westen und ‚Porvenir Cuatro‘ im Osten ebenso wie für die Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft:

„Bis zur Verbindung von ‚El Curso‘ mit dem westlich gelegenen ‚Milache‘-Erzkörper fehlen uns noch 100 Bohrmeter. Einen fast ebenso langen Weg müssen wir noch bis zur Verbindung mit ‚Porvenir Cuatro‘ im Westen von ‚El Curso‘ zurücklegen.“

Mit dem Erreichen dieser Verbindungen ist davon auszugehen, dass man auf einen kontinuierlichen Erzkörper mit einer Länge von 1,5 km und einer vertikalen Ausdehnung von 400 m blicken kann! Dieser wäre dann gut vergleichbar mit dem ursprünglichen ‚Porvenir Norte‘-Erzkörper, der treuen 14-jährigen Stütze der ‚Guanaceví‘-Mine.

Fazit:

Diese neuesten Bohrergebnisse bestätigen die Vermutung, dass dem ‚Guanaceví‘-Silber-Distrikt noch jede Menge Silber zu entlocken ist, und der gleichnamigen Mine auch weiterhin noch eine prosperierende Zukunft bevorsteht!

Beste Zukunftsaussichten für Endeavour Silver

Betrachtet man Endeavours Stärken in Verbindung mit der aktuellen Marktlage, dann lässt sich daraus eine vielversprechende Zukunft ableiten. Angesichts der weltweiten Knappheit an silberdominierenden Projekten kann Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N / TSX-V: EDR) mit seinem branchenführenden ‚Hebel‘ auf den Silberpreis und mit einem Silberanteil von 60 % an seinem für 2021 erwarteten Umsatzmix einen enormen Wettbewerbsvorteil vorweisen.

Die jüngsten Fusionen und Übernahmen im Silber-Sektor zeigen auf, wie schwierig es ist, ein reines Silber-Anlagevehikel zu finden - vor allem angesichts des globalen Aufwärtstrends aufgrund der negativen Zinssituation, der Inflationsängste und der Staatsverschuldungen.

Mit Silber, das einen Ruf als ‚umweltfreundliches Metall‘ genießt, rechnen wir im Zuge des weltweiten Trends hin zu emissionsfreien Technologien mit einer anhaltend positiven Silber-Nachfrage. Diese Nachfrage sollte das globale Bergbau-Angebot sogar übertreffen. Diese Faktoren lassen nicht nur für den Silberpreis gute ahnen, sondern ebenso für die Aktionäre von Endeavour Silver!

