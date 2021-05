Nachdem die Deutsche Bank bereits vor vier Wochen das beste Auftaktquartal seit sieben Jahren vermelden konnte, legt Deutschlands größtes Bankhaus jetzt nach. Mit ehrgeizigen Klimazielen sorgen die Frankfurter nun für Furore. An der Börse kommen diese neuen Ziele jedenfalls gut an. Die Deutsche Bank war am Freitag Tagesgewinner unter allen Papieren im Deutschen Aktienindex.

200 Milliarden! Diese Summe an nachhaltigen Anlagen und Investments will die Deutsche Bank bis 2023 erreichen. Zunächst war das Jahr 2025 als Ziel ausgegeben wurde, das nun nach unten vorne wurde. Bei diesen Anlagen geht es um nachhaltige Finanzierungen und den Bestand an verwaltetem Vermögen in Anlagen, die bestimmte Kriterien wie beispielsweise Umwelt oder gute Unternehmensführung erfüllen.

