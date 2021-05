Was war das für eine Handelswoche? Der Dax kletterte am Dienstag auf neue Allzeithochs bei 15.536, nur um nicht mal 48 Stunden später bei nur noch 14.965 Punkten aufzuschlagen. Die Kryptowährungen sind nach kritischen Aussagen Chinas komplett abgestürzt und die Impfstoffaktien kennen derzeit kein Halten mehr. Dabei bestehen gute Chancen, dass die kommende Woche ähnlich turbulent wird…

Denn im Deutschen Aktienindex fehlen derzeit nur noch geringfügige Kursgewinne, um die bisherigen Höchststände endgültig zu knacken. Schließlich arbeitete sich der Kurs in der zweiten Wochenhälfte wieder nach oben und ging am Freitag mit 15.437 Punkten aus dem Handel, was den zweithöchsten Schlusskurs aller Zeiten bedeutete. Nur am 16. April schloss der Index mit 15.459 Punkten noch höher. Ein Ausbruch liegt damit also in der Luft.

