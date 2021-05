Anleger, die keine CureVac-Aktien im Depot haben, dürften in den vergangenen Wochen ein wenig wehmütig auf den Kursverlauf geblickt haben. Doch heute könnte sich jetzt (endlich) eine neue Einstiegschance ergeben. Denn der Kurs sackt an der Nasdaq fast drei Prozent nach unten.

Zwischen dem 12. Mai und dem 26. Mai verbesserte sich CureVac um über 25 Prozent. Seit dem Tief am 6. Mai beträgt das Plus sogar fast 35 Prozent. Immerhin kletterte die Aktie in der Spitze auf 117,98 US-Dollar. Doch nach der gestern schon schwächeren Tendenz und dem heutigen Abschlag ist die Aktie jetzt für den gleichen Preis wie vor zehn Tagen zu haben.

Dabei bleiben die Aussichten für CureVac durchweg optimistisch. Das Unternehmen erwartet die Zulassung für seinen Impfstoff noch im Juni und könnte dann sofort mit der Auslieferung des Vakzins beginnen. Für das Jahr 2021 rechnet CureVac mit Umsätzen von mehr als zwei Milliarden Euro und einem Gewinn von rund einer Milliarde Euro!

