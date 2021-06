Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Tesla verliert Spitzenmann, Pleite bei Softbank und Daimler forciert E-Commerce - BÖRSE TO GO Die Personalfluktuation bei Tesla bleibt hoch. Jetzt verliert das Unternehmen mit Jerome Guillen einen weiteren Spitzenmann. Softbank fährt in seinem Portfolio die zweite Pleite in 2021 ein. Katerra meldet Konkurs an. Daimler trennt sich von …