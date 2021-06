Anlegerverlag TUI: sind das jetzt Kaufkurse? Oder sollte man die Finger von der Aktie lassen? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 08.06.2021, 12:48 | 33 | 0 | 0 08.06.2021, 12:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktie von TUI wird gerade hart getroffen. Denn eine aktuelle Mitteilung an alle Reisenden in Risikogebiete hat die Kundschaft extrem empört! Die Reisen in eben diese Gebiete wurden abgesagt. Zwar haben die Kunden die Möglichkeit, die Reisen noch umzubuchen. Der Groll ist jedoch trotzdem da und wird TUI weiter in den Keller an der Börse reißen! Download-Tipp: TUI ist weiterhin ein schlafender Riese, wurde aber zuletzt etwas aus der Bahn geworfen! Wo geht die Reise nun hin? Zum Lockdown möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken. TUI ist und bleibt eine Aktie, bei der man absolut keine Sicherheiten haben kann. Der Kurs ist extrem volatil und anfällig für sowohl negative als auch positive Nachrichten. Dabei steht die nächste positive Nachricht bereits in den Startlöchern! Denn die Schiffsflotte könnte schon bald wieder mit Mein Schiff 3 und Mein Schiff 4 komplettiert werden, wodurch neue Umsatzchancen entstehen. Das ist eine Situation, in der man sich als Anleger genau überlegen sollte, auf welche Seite man sich verschlägt. Es gibt Pluspunkte aber auch Negativargumente. Hier entscheidet nur Optimismus oder Pessimismus darüber, ob man weiter anlegt oder sein Geld rauszieht. Die meisten sind wohl pessimistisch, denn der Kurs verliert 0,71 Prozent und 0,04 Euro und steht nur noch bei 4,89 Euro! Fazit: TUI könnte also die Aktie der Zukunft sein, die für jeden Anleger Gewinne bereithält. Aber auch mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auch in einem Lockdown auf die Überholspur. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern!





