Avantor schließt Übernahme der Ritter GmbH und ihrer verbundenen Gesellschaften ab

"Die Kombination von Ritters Liquid-Dispensing-Plattform für klinische Diagnosetests und Life-Science-Forschung mit Avantors Angebot für kritische Laborautomatisierungs-Workflows und dessen führenden globalen Kundenchannel wird die Leistung, die wir unseren Biopharma- und Healthcare-Kunden bieten, deutlich steigern" erklärt Michael Stubblefield, President and CEO of Avantor. „Wir sind sehr erfreut die Ritter-Mitarbeiter im Avantor-Team willkommen zu heißen und auf unseren bereits bestehenden Verbindungen aufzubauen, inklusive einer starken Innovations- und Leistungskultur sowie eines klaren Engagements für Nachhaltigkeit."

Ritter, mit Hauptsitz in Schwabmünchen-Deutschland, ist der am schnellsten wachsende Hersteller qualitativ hochwertiger Roboter- und Liquid-Handling-Verbrauchsmaterialien, einschließlich leitfähiger Tips, die nach anspruchsvollen Standards entwickelt wurden.

Diese einsatzkritischen Verbrauchsmaterialien werden in einer Vielzahl von molekularen Screening- und Diagnoseanwendungen eingesetzt, einschließlich der Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktion (PCR), nicht-molekularen Tests wie Immunoassays, aufkommenden hoch Durchsatz In-vitro-Diagnostik-Technologien (IVD) inklusive Sequenzierung der neuesten Generation, und als Teil der Medikamentenentwicklung und klinischen Tests in Pharma- und Biotech-Anwendungen.

Die Übernahme erfolgt nach Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Über Avantor

Avantor, ein Fortune 500 Unternehmen, ist führender, globaler Produzent und Anbieter innovativer Produkte, hochreiner Materialien und kundenspezifischer Services für die Branchen Biopharma, Healthcare, Universitäten & Öffentliche Einrichtungen, sowie Advanced Technologies & Forschungsindustrien. Unser Portfolio wird in nahezu jeder Phase der wichtigsten Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsanwendungen der Branchen, in denen wir tätig sind, eingesetzt. Unsere globale Präsenz ermöglicht uns die Versorgung von mehr als 225.000 Kundenstandorten weltweit, und bietet uns umfassenden Zugang zu Forschungslaboren und Wissenschaftlern in über 180 Ländern. We set science in motion to create a better world. Weitere Informationen sind auf avantorsciences.com verfügbar.