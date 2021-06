TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag mehrheitlich leichte Gewinne verzeichnet. Wie schon in den Vortagen hielten sich die Kursbewegungen in Grenzen. Auch im Vergleich zur Vorwoche gab es keine merklichen Veränderungen. Damit setzte sich der Trend der vergangenen Wochen fort.

Die asiatischen Börsen hätten sich zunächst von den guten Vorgaben der Wall Street anstecken lassen, dann aber etwas an Schwung verloren, beschrieb Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda das Handelsgeschehen. Das bevorstehende Wochenende habe die Kaufbereitschaft gedämpft, zumal es den anstehenden G7-Gipfel abzuwarten gelte. Die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe treffen sich an diesem Freitag in der südwestenglischen Grafschaft Cornwall.