^ DGAP-News: BMEX Gold Inc. / Schlagwort(e): Bohrergebnis BMEX Gold Inc.: BMEX Gold trifft in King Tut auf hohe Goldgehalte von bis zu 81,89 g/t Au über 0,45 m

BMEX Gold Inc.: BMEX Gold trifft in King Tut auf hohe Goldgehalte von bis zu 81,89 g/t Au über 0,45 m

---------------------------------------------------------------------------

BMEX Gold trifft in King Tut auf hohe Goldgehalte von bis zu 81,89 g/t Au über 0,45 m



Vancouver, Kanada - 14. Juni 2021. BMEX Gold Inc. (TSX-V: BMEX) (OTCQB: MRIRF) (FWB: 8M0) ("BMEX" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass die Kernbohrung TUT- 21-018 auf ihrem Goldprojekt King Tut ("King Tut" oder das "Projekt") in der Region Abitibi in Quebec, Kanada, sichtbares Gold mit Gehalten von 81,89 g/t Au über 0,45 m durchteuft hat (Abbildungen 1 und 2). Eine erneute Analyse der Probe ergab 143,79 g/t Au. Alle Analyseergebnisse des kürzlich auf King Tut abgeschlossenen Bohrprogramms 2020-21 des Unternehmens sind jetzt eingegangen. Die Ergebnisse für die Bohrungen TUT-21-011 bis TUT-21-019 sind in Tabelle 1 zu finden; die Koordinaten der Bohransatzpunkte und die Orientierungen der Bohrungen sind in Tabelle 2 aufgeführt. Frühere Ergebnisse wurden in den Pressemitteilungen vom 11. März 2021 und 23. März 2021 veröffentlicht.



Warner Uhl, President und CEO von BMEX Gold, kommentierte: "Ich bin sehr zufrieden mit den Analyseergebnissen aus Bohrung 18, die eine der letzten Bohrungen war, die auf die Hauptstruktur von King Tut abzielte. Darüber hinaus freuen wir uns, dass fast alle unsere Bohrungen eine Goldvererzung mit unterschiedlichen Mächtigkeiten geliefert haben, was für ein erstes Bohrprogramm sehr ermutigend ist. Das System enthält hochgradiges Gold und unser geologisches Beratungsteam wird das gesamte Bohrprogramm in Verbindung mit anderen geophysikalischen Hilfsmitteln und Modellen evaluieren, um ein robustes nachfolgendes Explorationsprogramm zu erstellen. Wir sind für diese Arbeit gut finanziert und arbeiten mit einem der besten geologischen Teams in Kanada zusammen."



/



Abbildung 1: Lageplan der Liegenschaft King Tut.



/



Abbildung 2: Lageplan für das Bohrprogramm 2020-21.



/



Abbildung 3: Sichtbares Gold im Bohrkern (TUT-21-018).

Die Analyseergebnisse des 19 Bohrungen (Gesamtlänge 5119 m) umfassenden Bohrprogramms werden derzeit mit den historischen Bohrergebnissen zusammengestellt, während das Unternehmen weiterhin ein umfassendes Explorationsmodell für das Projekt erstellt. Die jüngsten Ergebnisse, insbesondere dieser neue hochgradige Abschnitt, bestätigen das Vorhandensein eines hochgradigen Goldsystems in King Tut. Zu den anstehenden Arbeiten zählt eine drohnengestützte Magnetik-Erkundung in diesem Sommer, um detaillierte geologische Modellierungen zu unterstützen. Das neue Explorationsmodell wird die Grundlage für eine Zielerstellungsstudie im Vorfeld eines nachfolgenden Kernbohrprogramms im Herbst bilden.