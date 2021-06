Hisense stärkt mit einer Umsatzsteigerung von 113 % in Europa erfolgreich die europäische Wettbewerbsposition und Profitabilität

Hisense feiert als offizieller Sponsor der UEFA EURO 2020 den offiziellen Auftakt der EURO 2020 in Italien. Mit Fußball als eines der Top-Ereignisse in Europa besteht für Hisense die Chance, eine emotionale Bindung zu europäischen Verbrauchern aufzubauen. Seitdem Hisense bereits 2016 offizieller Sponsor der UEFA EURO war, hat das Unternehmen durch die Unterstützung von Sportereignissen und Technologieinnovationen viel Anerkennung und Lob von europäischen Verbrauchern erhalten und die Markenbekanntheit um 6% gesteigert. Im Jahr 2021 wuchs der Umsatz von Hisense auf dem europäischen Markt um 113 % im Vergleich zum Vorjahr bei einem Wachstum von mehr als 355 % bzw. 185 % in Schlüsselmärkten wie Polen und Frankreich. Hisense setzt auf die Entwicklung und Produktion von Spitzentechnologie und möchte mit einer Lokalisierungsstrategie die Bedürfnisse und das Produkterlebnis von Verbrauchern in verschiedenen Märkten gewährleisten.

