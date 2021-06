Adyen wird US-Niederlassungslizenz gewährt

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Das US-amerikanische Office of the Comptroller of

the Currency (OCC) hat dem Antrag von Adyen auf Gründung einer Federal Foreign

Branch in San Francisco, Kalifornien, zugestimmt. Die Genehmigung des OCC und

seine Erteilung einer Zweigniederlassung in Verbindung mit der Genehmigung des

Antrags durch die Federal Reserve am 24. Mai 2021 gibt Adyen die Erlaubnis, den

Betrieb als Federal Foreign Branch aufzunehmen.



Der Erhalt dieser US-Niederlassungslizenz ermöglicht es Adyen, seine Aktivitäten

und seinen Betrieb in den USA im Einklang mit denen in Europa im Rahmen seiner

europäischen Banklizenz (aus dem Jahr 2017) zu verbessern. Zu den Vorteilen

gehören eine erhöhte operative Skalierbarkeit über die einheitliche Plattform

von Adyen und die Möglichkeit, den Händlern umfassendere Dienstleistungen

anzubieten.







"Diese Lizenz war für Adyen ein naheliegender nächster Schritt, der sich schonseit Langem abzeichnet", erklärte Pieter van der Does, Mitbegründer und CEO vonAdyen. "Ich freue mich, dass sich dies positiv auf unsere in den USA tätigenHändler auswirkt - wir sind gut aufgestellt, um ihnen zu weiterem Wachstum zuverhelfen."Diese Pressemitteilung enthält Informationen, die als Insiderinformationen imSinne von Artikel 7 Absatz 1 der EU-Marktmissbrauchsverordnung gelten odergelten können.Informationen zu AdyenAdyen (AMS: ADYEN) ist die Zahlungsplattform der Wahl für viele der weltweitführenden Unternehmen. Sie bietet eine moderne End-to-End-Infrastruktur, diedirekt mit Visa, Mastercard und den weltweit bevorzugten Zahlungsmethoden derVerbraucher verbunden ist. Adyen bietet reibungslose Zahlungen über Online-,Mobil- und In-Store-Kanäle. Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt betreutAdyen Kunden wie Facebook, Uber, Spotify, Microsoft , Casper, Bonobos undL'Oréal.Wichtiger regulatorischer HinweisDiese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung,Verteilung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika(einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer, aller Bundesstaaten derVereinigten Staaten von Amerika und des District of Columbia), Kanada,Südafrika, Australien oder Japan oder eine andere Gerichtsbarkeit, in der einesolche Ankündigung rechtswidrig wäre, vorgesehen. Die Verbreitung dieserMitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, undPersonen, in deren Besitz dieses Dokument oder andere hierin genannteInformationen gelangen, sollten sich über solche Einschränkungen informieren unddiese beachten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoßgegen die Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.