LYNX ATOSS Software: Geht es jetzt an – und über – das Hoch? Das Chartbild der ATOSS Software-Aktie sieht äußerst vielversprechend aus. Da könnte in Kürze ein Anlauf an das bisherige Rekordhoch anstehen … und dieses auch durchaus überboten werden. Aber es gibt ein „Aber“ bei der Sache.