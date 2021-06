NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch mit klaren Abgaben auf die Ergebnisse der US-Notenbanksitzung reagiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,58 Prozent auf 131,79 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 1,57 Prozent.

Die Federal Reserve setzt ihre extrem lockere Geldpolitik angesichts fortdauernder Corona-Gefahren fort. Zugleich bewertet sie die Aussichten für die heimische Volkswirtschaft jedoch günstiger und signalisiert perspektivische Zinsanhebungen. Der Leitzins in den USA bleibt zunächst in der Spanne von 0 bis 0,25 Prozent. Ökonomen hatten mit der Entscheidung gerechnet. Ziel der lockeren Linie ist es, die US-Wirtschaft in der Corona-Pandemie zu stützen.