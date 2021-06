Mi G9 Handstaubsauger - ein weiteres Gerät von Xiaomi mit Premiumqualität zum fairen Preis

Xiaomi ist eine Smart-Tech-Marke, die für ihre Innovationskraft bekannt ist. Von meistverkauften Xiaomi-Smartphones bis hin zu Smart TVs - Xiaomi bietet hochwertige und zugleich erschwingliche Produkte, die für ihr Preis-Leistungs-Verhältnis sowie treue Mi-Fans bekannt sind. Vor Kurzem hat Xiaomi ein neues Produkt in der Kategorie Haushaltsgeräte eingeführt -- den Mi G9 Handstaubsauger, ein weiteres Gerät von Xiaomi, welches das Wertversprechen einlöst.

Mi Vacuum Cleaner G9, another Xiaomi gadget with premium quality at fair price (Photo: Business Wire)

1. Keine Haarverknotungen mehr

Die starke Saugleistung von 120AW des Mi G9 ermöglicht das leichte Aufsaugen von Staub, Schmutz, Haaren, Körnern und Kaffeebohnen. Haare auf dem Boden werden an der Saugöffnung angesaugt und durch ein kammartiges Teil von einer V-förmigen Bürste auf einer Rolle abgekämmt und in den Luftkanal gesogen. Der Aufbau stellt nicht nur die Saugleistung sicher, sondern befreit sie auch von der Aufgabe, Haarverknotungen von der Bürste lösen zu müssen. Sollten Sie Haustiere haben, ist der G9 die perfekte Wahl für Sie.

2. Lange Akkulaufzeit

Der Akku mit 2.500mAh ermöglicht eine Nutzung von bis zu 60 Minuten bei voller Ladung. Was jedoch wirklich beeindruckend ist, ist das Design zur einfachen Abnahme. Mit einem Reserve-Akku (der jedoch in der Originalverpackung nicht enthalten ist) können Sie die Saugzeit auf 120 Minuten auf Anhieb verdoppeln. Diese Möglichkeit spricht vor allem Haustierbesitzer an. Da der Akku ausgetauscht werden kann, müssen Sie nicht den gesamten Staubsauger wegwerfen, sollte der Akku irgendwie kaputt gehen, wodurch Sie langfristig Kosten sparen.

3. Eine Vielfalt von Zubehör

Xiaomi ist für sein einfaches und praktisches Design bekannt, wie die breite Palette von Zubehör beweist. Mit einer motorisierten Minibürste, einem Aufsatz für Spalten und einer 2-in-1-Weichbürste bietet der G9 Lösungen für verschiedene Reinigungssituationen, einschließlich Klimaanlagen, Tastaturen, Sofas und Betten.

In allen oben genannten Aspekten für die Benutzerfreundlichkeit ist der Staubsauger G9 eine ausgezeichnete Wahl. Er ist der Richtige, wenn Sie nach guter Qualität zu einem fairen Preis suchen.

Weitere Einzelheiten finden Sie hier: https://www.amazon.de/dp/B08RMYNHYK?ref=myi_title_dp

