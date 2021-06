SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Die Lufthansa will staatliche Milliardenhilfe aus der Corona-Krise in wenigen Monaten zurückzahlen. "Wir waren eines der ersten Unternehmen, das von der Bundesregierung gerettet wurde", sagte Vorstandschef Carsten Spohr am Freitag bei der Nationalen Luftfahrtkonferenz in Schönefeld. "Wir wollen auch eines der ersten Unternehmen sein, dass die Rettungsmittel zurückzahlt - hoffentlich noch vor der Bundestagswahl. Da sind wir dran." Der Wahltermin ist am 26. September.

Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab nur kurz etwas nach. Gegen Mittag lag er mit einem Plus von 1,13 Prozent auf 10,54 Euro wieder ähnlich hoch wie vor Spohrs Aussagen.