Univar Solutions veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2020

DOWNERS GROVE, Illinois, 18. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) („Univar Solutions" oder das „Unternehmen"), ein weltweit tätiger Distributor von Chemikalien und Inhaltsstoffen und Anbieter von Mehrwertdiensten, gibt heute die Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts 2020 und die Einführung neuer globaler Nachhaltigkeitsziele bis 2025 und darüber hinaus bekannt. Der Bericht ist jetzt auf der Website von Univar Solutions unter www.univarsolutions.com verfügbar und fasst die Fortschritte des Unternehmens im Hinblick auf seine Nachhaltigkeitsziele bis 2021 zusammen. Gleichzeitig werden neue ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele bis 2025 vorgestellt, wobei sich die wichtigsten Emissionsziele bis 2030 erstrecken, um eine langfristige Verpflichtung zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen bis 2050 zu unterstützen.

Für Univar Solutions ist das Management der Risiken und Chancen des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance (ESG) von grundlegender Bedeutung für seine Anpassungs- und Wachstumsfähigkeit. Seit der Veröffentlichung des ersten Nachhaltigkeitsberichts im Jahr 2008 hat Univar Solutions konsequent sein Engagement für Transparenz und kontinuierliche Verbesserung unter Beweis gestellt und 2017 erste Ziele festgelegt. Das Unternehmen wurde 2018 über den Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) Unterzeichner der weltweit größten Nachhaltigkeitsinitiative für Unternehmen, verabschiedete 2019 sein Nachhaltigkeitsziel „Advancing a Circular Economy" und fand in einer beispiellosen Zeit im Jahr 2020 seinen Zweck in der Lieferung essentieller Produkte.

„Als wir diese Reise mit unseren Nachhaltigkeitszielen bis 2021 damals angetreten haben, waren das noch ziemlich weitgesteckte Ziele, aber jetzt, da wir diese weitgehend erreicht und unsere Nachhaltigkeitsziele bis 2025 angekündigt haben, bin ich absolut zufrieden mit unseren Fortschritten. Wir gehen einen weiteren Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft", erklärte David Jukes, Präsident und Chief Executive Officer. „Jetzt, da wir über 2025 hinaus unsere wichtigsten Emissionsziele bis 2030 planen und ein langfristiges Engagement zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen bis 2050 unterstützen, freue ich mich, dass wir die erforderlichen Schritte einleiten werden, um unsere Verpflichtungen als Teil des UNGC zu erfüllen."