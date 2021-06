Bestellstart für den allradgetriebenen SKODA ENYAQ iV 80x inklusive dynamisch designter SPORTLINE-Variante

Weiterstadt (ots) - > Zwei Elektromotoren erzielen 195 kW (265 PS)

Spitzenleistung und 425 Nm maximales Drehmoment



> ,Licht & Sicht PLUS'-Option inklusive Crystal Face ab sofort bestellbar



> Allradgetriebener SKODA ENYAQ iV 80x startet ab 47.000 Euro





> Mit Innovationsprämie und Herstellerbonus reduziert sich der Preis auf 37.430Euro> Dynamisch designte Variante SKODA ENYAQ SPORTLINE iV 80x beginnt bei 50.650EuroMit dem ENYAQ iV 80x hält Allradantrieb Einzug in die Modellfamilie des reinelektrischen SUV. Zwei Elektromotoren leisten gemeinsam 195 kW (265 PS)(1). DerENYAQ iV 80x steht ab 47.000 Euro zur Wahl. In Kombination mit Innovationsprämieund Herstellerbonus gibt es den ENYAQ iV 80x bereits ab 37.430 Euro. Auch dieattraktive SPORTLINE-Variante ist ab sofort inklusive Allradantrieb bestellbar -sie startet bei 50.650 Euro.Beim ENYAQ iV 80x kommt zusätzlich zum Elektromotor an der Hinterachse einzweiter Elektromotor an der Vorderachse zum Einsatz, das Systemdrehmoment von425 Nm wird dann über alle vier Räder auf die Straße gebracht. Die zweiElektromotoren des ENYAQ iV 80x treiben das Elektro-SUV mit einerSpitzenleistung von 195 kW (265 PS)(1) an. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingtin 6,9 Sekunden. Bei 160 km/h ist die elektronisch abgeriegelteHöchstgeschwindigkeit erreicht. Die Batterie des ENYAQ iV 80x mit 82 kWh (netto77 kWh) ermöglicht eine maximale Reichweite von bis zu 496 Kilometern imWLTP-Zyklus(2).Serienmäßig rüstet SKODA den ENYAQ iV 80x mit LED-Hauptscheinwerfern,LED-Rückleuchten, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Fahrprofilauswahl und beheizbaremLenkrad inklusive Multifunktionstasten aus. Die 2 Zonen-Klimaanlage Climatronic,Parksensoren vorn und hinten sowie eine Rückfahrkamera zählen ebenso zumLieferumfang. In puncto Assistenzsysteme besitzt der ENYAQ iV 80x unter anderemden Frontradarassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung sowieCity-Notbremsfunktion, Verkehrszeichenerkennung, Spurhalteassistent,Geschwindigkeitsregelanlage und Speedlimiter.Die Design Selection Loft präsentiert sich modern, wohnlich und familiär mitleicht zu reinigenden Materialien. Die harmonische Kombination grauer undschwarzer Farbtöne wirkt elegant und zeitlos. Das Infotainmentsystem basiert aufder neuesten Generation des Modularen Infotainment-Baukastens. Der freistehendeTouchscreen misst 13 Zoll in der Diagonalen und lässt sich auch perGestensteuerung und virtueller Sprachassistentin Laura bedienen. Das VirtualCockpit mit 5,3-Zoll-Bildschirm zeigt dem Fahrer Informationen wieGeschwindigkeit, Reichweite und erkannte Verkehrszeichen über dem Lenkrad an.