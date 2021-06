Foto: finanzbusiness Frankfurts Oberbürgermeister bringt Mainmetropole als Standort der Europäischen Geldwäschebehörde ins Spiel Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 15 | 0 | 0 21.06.2021, 09:07 | In einem Brief an BdB-Hauptgeschäftsführer Christian Ossig schreibt Feldmann, als Finanzplatz von Weltrang und inoffizielle Banken-Hauptstadt der EU sei die Mainmetropole für die neue Behörde prädestiniert.

