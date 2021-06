Inventum Genetics GmbH und Universität Marburg beschliessen Kooperation



Die Projektgesellschaft der Xlife Sciences AG Inventum Genetics GmbH hat mit der Philipps-Universität Marburg einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Inventum Genetics erhält damit exklusiv die Möglichkeit, mittels hochkarätiger genetischer Daten neue therapeutische Targets zu erschließen.



Die Kooperation zwischen Inventum Genetics und der Universität Marburg ist langfristig ausgelegt. In einem ersten Projekt sollen mittels modernster genetischer und molekularbiologischer Verfahren neue therapeutische Targets und Biomarker für onkologische, neurodegenerative und altersassoziierte Krankheiten identifiziert werden. Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences, ist hocherfreut über die zusätzlichen Perspektiven für die Wirkstoffentwicklung: " Sämtliche Volkskrankheiten, wie die Mehrzahl aller onkologischen, neurodegenerativen und altersassoziierten Erkrankungen, sind multifaktorieller Ursache, also nicht nur durch einen singulären Gendefekt verursacht. Vielmehr sind multifaktorielle Krankheiten dadurch charakterisiert, dass ihnen (exogene) Umweltfaktoren und (endogene) genetische Risikofaktoren zugrunde liegen. In dem konkreten Projekt mit der Universität Marburg sollen zelluläre Krankheitsmechanismen multifaktorieller Krankheiten aufgeklärt werden. Hierzu werden Zellen mit exogenen Risikofaktoren stimuliert. Anschließend wird untersucht, wie die Zellen in Abhängigkeit ihrer genetischen Ausstattung darauf reagieren"

Die Vereinbarung mit der Philipps-Universität Marburg gibt der Universität das Recht, die erzielten Ergebnisse in der eigenen Forschung weiter zu verfolgen und auch zu industrialisieren, sofern Inventum Genetics die erreichten Ergebnisse nicht selbst verwertet. In diesem Falle würde Inventum Genetics an den durch die Universität erzielten Erlösen durch Royalties profitieren.

Über die Philipps-Universität Marburg

Das Institut für Humangenetik am Fachbereich Medizin der Philipps-Universität Marburg, unter der Leitung von Professor Dr. Johannes Schumacher, ist durch hochrangige Veröffentlichungen in der Forschung auf dem Gebiet der Humangenetik ausgewiesen. Das Institut betreibt ein molekulargenetisches Labor, das durch seine spezielle und hochwertige apparative Ausrüstung in der Lage ist, komplexe Fragestellungen im Rahmen der molekulargenetischen Forschung zu bearbeiten.