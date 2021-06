KfW IPEX-Bank finanziert "Waste to Energy"-Projekt in Dubai Frankfurt am Main (ots) -



- KfW IPEX-Bank steuert 125 Mio. USD zur ersten Müllverbrennungsanlage in Dubai bei

- Die Anlage wandelt bis zu 1,9 Mio. Tonnen Siedlungsabfall pro Jahr in Strom um - Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf 1,15 Mrd. USD

Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich mit einer langfristigen Finanzierung an der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb der Müllverbrennungsanlage (MVA) in Dubai. Insgesamt handelt es sich um eine Fremdfinanzierung in Höhe von 900 Mio. USD für das Projekt, wobei der Anteil der KfW IPEX-Bank bei 125 Mio. USD zzgl. Zinssicherungsinstrumente liegt. Sechs weitere kommerzielle Banken sowie die Japan Bank for International Cooperation JBIC beteiligen sich. Der Großteil der Finanzierung wird durch den japanischen Exportkreditversicherer NEXI gedeckt. Die Anlage wird voraussichtlich 2024 fertiggestellt.