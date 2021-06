Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin / Bonn (ots) -- Der DeepTech Future Fonds (DTFF) ist ein neuer Investitionsfonds im BereichHoch-Technologie (Deep-Tech), der mit Mitteln des Zukunftsfonds und desERP-Sondervermögens finanziert wird.- Dem DTFF steht über die kommenden zehn Jahre perspektivisch einGesamtinvestitionsvolumen von bis zu 1 Mrd. EUR zur Verfügung.- Als Co-Investor ist der Fonds für das gezielte Wachstum vonDeep-Tech-Unternehmen in Deutschland angelegt, die das Potenzial haben, sichzu einem Marktführer zu entwickeln.- Das Fondsmanagement des DTFF übernimmt der High-Tech Gründerfonds.Der DeepTech Future Fonds (DTFF) ist ein neuer Investitionsfonds im BereichHoch-Technologie (Deep-Tech), der mit Mitteln des Zukunftsfonds und desERP-Sondervermögens finanziert wird. Seine Aufgabe: Deep-Tech-Unternehmen mitvalidiertem Geschäftsmodell nachhaltiges Wachstum bei gleichzeitigem Erhalt derEigenständigkeit zu ermöglichen. Dabei investiert der DTFF stets gemeinsam mitprivaten Investoren. Das Ziel ist, DeepTech-Unternehmen als Anker-Investor aufihrem Weg zur Kapitalmarktreife zu begleiten. Der Fonds soll denInnovationsstandort Deutschland durch diese Langfrist-Perspektive weiter stärkenund für Hochtechnologie-Unternehmen nachhaltig attraktiver machen. Dem DTFFsteht über die kommenden zehn Jahre perspektivisch ein Gesamtinvestitionsvolumenvon bis zu 1 Mrd. EUR zur Verfügung. Die Laufzeit des Fonds beträgt mindestens25 Jahre. Das Fondsmanagement liegt beim High-Tech Gründerfonds.Thomas Jarzombek, Beauftragter des Bundeswirtschaftsministeriums für dieDigitale Wirtschaft und Start-ups: "Der Start des DeepTech Future Fonds alserstes Modul des Zukunftsfonds ist für alle Beteiligten ein großer Erfolg. Miteinem perspektivischen Gesamtvolumen von bis zu 1 Mrd. EUR ist der Fondsvortrefflich ausgestattet. Außerdem wird ein Vielfaches an privatem Kapitalmobilisiert. Der Deep Tech Future Fonds soll die Hochtechnologie für denWohlstand von morgen stärken und damit zur Wettbewerbsfähigkeit der deutschenWirtschaft beitragen."Dr. Jörg Kukies, Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen: "Unsergemeinsames Ziel ist es, den Hochtechnologie-Standort Deutschland weiter zuauszubauen. Wir sehen den DeepTech Future Fonds als Brückenbauer zwischenlangfristig-orientierten Investor:innen, dem deutschen Mittelstand undwachsenden Deep-Tech-Unternehmen. In Zukunft sollen mehr dieser Unternehmen inDeutschland zur Kapitalmarktreife gebracht werden, so können wir denWirtschafts- und Finanzplatz Deutschland stärken. Hierfür werden wir bis zu 1