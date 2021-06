Disclaimer

LYNX Volkswagen Vz: Kursziel 153/157 Euro – das ist unmöglich … oder? Die Erwartungen an die zukünftigen Gewinne des VW-Konzerns sind gewaltig, die Dynamik der Volkswagen-Aktie ist es nicht mehr. Und ganz unmöglich wäre es nicht, dass diese Aktie mittelfristig wieder in der Region 153/157 Euro landen könnte. Wenn was passiert?