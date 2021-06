BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Bundestrainer Berti Vogts rät der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu einem selbstbewussten Auftreten im EM-Achtelfinale in England. Vogts erinnerte in der "Rheinischen Post" daran, dass DFB-Mannschaften auf dem Weg zu den Europameistertiteln 1972 und 1996 jeweils im Londoner Wembley-Stadion gewannen. 1972 setzte sich das DFB-Team im Viertelfinal-Hinspiel mit 3:1 durch, 1996 im Halbfinale mit Vogts als Trainer im Elfmeterschießen.

"In beiden Fällen haben wir große Spiele gemacht. Das flößt den Engländern Respekt ein. Sie wissen: Die Deutschen haben keine Angst vor Wembley", schrieb der 74-Jährige in einer Kolumne zu der Partie am kommenden Dienstag (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV). "Die deutsche Mannschaft muss mit dem Gefühl ins Spiel gehen: Wir wollen gewinnen, wir haben noch viel vor bei dieser EM und wollen uns nicht von den Engländern aufhalten lassen."