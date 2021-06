Dunil Prashara, Präsident und CEO des Project Management Institute, kündigt seinen Rücktritt an

“Es war mir eine Ehre, das PMI zu leiten”. sagte Sunil. “Im vergangenen Jahr hat mich das verstärkte Augenmerk auf ökologische und soziale Aspekte sowie Corporate Governance in Bezug auf Unternehmen und Investitionen inspiriert, und nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, mich für ein Vollzeit-Masterprogramm an der London Business School (LBS) einzuschreiben. Das wird meine volle Aufmerksamkeit erfordern, weshalb ich die schwierige Entscheidung getroffen habe, mich von PMI zu verabschieden. Ich liebe diese Organisation und werde die großartigen Menschen hier vermissen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte.”

Der Vorstand des Project Management Institute (PMI) gab heute bekannt, dass Sunil Prashara, Präsident und CEO, das PMI am 31. Dezember 2021 verlassen wird.

Sunil fuhr fort: “Ich bin dankbar dafür, dass mir die Möglichkeit gegeben wurde, die Strategie des Instituts während der vergangenen zwei Jahre mitzuentwickeln und voranzutreiben. Es war eine erstaunliche Reise - von der erfolgreichen Realisierung von PMI 2.0 bis hin zur Leitung der Wachstumsmission von PMI 4.0, die die Relevanz und Sichtbarkeit des PMI in den verschiedenen Interessengemeinschaften auf der ganzen Welt deutlich erhöht hat. Wir haben ein regionales Modell für das PMI geschaffen, mit dem das Institut globale Kundenkreise auf eine bisher nie dagewesene Weise effizient bedienen kann. Bei alledem haben wir auch noch die Herausforderungen von COVID-19 gemeistert und für die Sicherheit unserer Mitarbeiter gesorgt, konnten aber gleichzeitig unseren Umsatz steigern und unseren Kunden einen Mehrwert bieten. Das PMI ist auf einem sehr guten Weg, seine Ziele bis weit in die Zukunft voranzutreiben, und ich könnte nicht stolzer sein auf das, was wir gemeinsam geschafft haben.”

Er fügte hinzu: “Ich weiß die Unterstützung des Executive Leadership Teams und des Vorstands des PMI bei dieser Entscheidungsfindung sehr zu schätzen und werde eng mit diesen Gremien zusammenarbeiten, um einen reibungslosen und nahtlosen Übergang in die Zukunft zu gewährleisten.”

“Wir danken Sunil sehr für seinen Einsatz beim PMI und wünschen ihm das Allerbeste für seine zukünftigen Aufgaben”, erklärte der PMI-Vorstandsvorsitzende Tony Appleby. “Wir haben mit der Suche nach dem nächsten Präsidenten und CEO des PMI begonnen. Der Vorstand hat einstweilen Michael DePrisco die Leitung des organisatorischen Tagesgeschäfts übertragen. Wir heißen ihn in dieser Rolle herzlich willkommen.”