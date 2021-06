---------------------------------------------------------------------------

Herzogenaurach, 29. Juni 2021



adidas legt neues Aktienrückkaufprogramm auf



Mit seiner neuen Strategie ,Own the Game' will adidas Umsatz und Profitabilität bis 2025 deutlich steigern und wird so in den nächsten fünf Jahren einen erheblichen kumulierten Free Cashflow generieren. adidas plant den Großteil davon mit seinen Aktionären zu teilen. Zwischen 8 Mrd. EUR und 9 Mrd. EUR sollen durch regelmäßige Dividendenausschüttungen in einer Größenordnung von 30 % bis 50 % des Nettogewinns aus fortgeführten Geschäftsbereichen und ergänzend dazu durch Aktienrückkäufe ausgeschüttet werden.



Vor diesem Hintergrund wird adidas im zweiten Halbjahr 2021 ein neues Aktienrückkaufprogramm auflegen. Einen entsprechenden Beschluss hat der Vorstand der adidas AG heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats gefasst. Vom 1. Juli an plant adidas bis Ende des Jahres 2021 eigene Aktien im Wert von bis zu 550 Mio. EUR zurückzukaufen. Einschließlich der bereits im Mai ausgeschütteten Dividende in Höhe von 585 Mio. EUR wird das Unternehmen im Jahr 2021 damit voraussichtlich insgesamt mehr als eine Milliarde Euro an Aktionäre ausschütten.



Während das Unternehmen die zurückgekauften Aktien, gemäß der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom Mai 2021, für alle Zwecke verwenden kann, beabsichtigt adidas den Großteil der zurückgekauften Aktien einzuziehen, wodurch sich die Anzahl der Aktien und das Grundkapital entsprechend verringern würden.



Kontakte:

Media Relations Investor Relations

corporate.press@adidas.com investor.relations@adidas.com Tel.: +49 (0) 9132 84-2352 Tel.: +49 (0) 9132 84-2920

Weitere Informationen finden Sie unter adidas-group.com.

