DZ BANK – Krones: keiner füllt mehr ab

Werbung

Nach einem schwierigen Jahr ist der SDAX-Wert Krones auf bestem Wege, seinen Wachstumskurs fortzusetzen. Das spiegelt sich auch im Aktienkurs wider.

Weltmarktführer bei Abfüll- und Verpackungstechnik Einerlei, ob Wasser, Softdrinks, Bier oder Biermischgetränke, im Sommer haben erfrischende Flüssigkeiten Hochkonjunktur. Sei es nun beim Fußball schauen, am Strand oder auf der Grillparty. Krones liefert die Prozesstechnik, um die Durstlöscher in Flaschen, Dosen oder PET-Behälter abzufüllen. Von diesen Produkten durchlaufen täglich Millionen die Anlagen des deutschen Maschinenbauers. Mit seinem Fokus auf die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie tritt die Gesellschaft als Systemlieferant auf. Sie bedient Brauereien, Getränkeabfüller und Lebensmittelproduzenten mit dem gesamten Spektrum an Abfüll- und Verpackungstechnik, Prozesstechnik, Intralogistik und Digitalisierungslösungen. Dazu gehören einzelne Komponenten, aber auch ganze Anlagen und Fabriken. Kerngeschäft ist die Abfüll- und Verpackungstechnik. Hier ist Krones Weltmarktführer. Zu dem Bereich gehören unter anderem Technologien zum Etikettieren, Abfüllen, Reinigen, Palettieren und Inspizieren. Im Segment Prozesstechnik sind die Lösungen zusammengefasst, die sich an Brauereien sowie die Verarbeiter von Softdrinks, Milch und Wasser richten. Krones ist dabei der weltweit zweitgrößte Anbieter von Brautechnik. Erklärtes Ziel ist es, in der Prozesstechnik in den nächsten Jahren überproportional zu wachsen. Systemtechnik aus einer Hand Auch konzernweit will das Unternehmen seinen Wachstumskurs fortsetzen. Zielführend sehen wir dabei die Verknüpfung der Maschinenbauaktivitäten mit dem Bereich Intralogistik, den Krones seit einem Zukauf 2016 konsequent ausbaut. Dadurch kann das Unternehmen nun alle Wertschöpfungsstufen der Getränkeherstellung aus einer Hand anbieten. Das erachten wir als Wettbewerbsvorteil. Die starke Position wird zudem genutzt, um die eigenen Lösungen zu verbessern. Hierbei spielt die zunehmende Digitalisierung eine wichtige Rolle, die auch in der Getränkeproduktion Einzug gehalten hat und konsequent von Krones bedient wird. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von weiteren Faktoren, die für eine anhaltende Nachfrage nach effizienten Lösungen für die Getränke- und Verpackungsindustrie sprechen. Dazu gehören das kontinuierliche Wachstum der Weltbevölkerung, eine größer werdende Mittelschicht in aufstrebenden Ländern sowie der Urbanisierungstrend. Daraus resultiert ein steigender Bedarf an abgepackten Lebensmitteln und Getränken. Positiv bewerten wir in diesem Zusammenhang die weltweit starke Präsenz von Krones. Das Unternehmen ist in sämtlichen Wachstumsregionen vertreten, wobei eine ausgewogene Umsatzverteilung vorliegt, was zu einem regional diversifizierten Einnahmenmix führt. Das verhindert eine große Abhängigkeit von einzelnen Regionen. Ebenfalls als Pluspunkt erachten wir die seit Jahren weltweit steigende Anzahl an installierten Krones-Anlagen. Das bietet gerade mit Blick auf das Servicegeschäft (u.a. Ersatzteile, Upgrades, Wartung) eine gute Möglichkeit, das Geschäftsmodell zunehmend auf eine solidere Basis zu stellen. Denn durch den wachsenden Serviceanteil am Umsatzmix sinkt die Abhängigkeit vom Neugeschäft, wodurch die Umsätze weniger stark schwanken. Positiv bewerten wir zudem die Entwicklung im ersten Quartal. Nach dem schwierigen Geschäftsjahr 2020, das unter den Belastungen der Corona-Krise gelitten hatte, sehen wir insbesondere in dem erneut starken Auftragseingang eine Bestätigung für wieder anziehende Geschäfte. Bereits im Schlussquartal waren die Bestellungen dynamisch gestiegen. Positiv für die Profitabilität könnte zudem sein, dass der Konzern durch die Corona-Krise dazu gezwungen wurde, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um die Kosten zu senken. Damit hat er nun eine gute Basis, um seine Ertragskraft mittel- bis längerfristig kontinuierlich auszubauen. Ein Risiko besteht jedoch darin, dass die erwarteten Einsparungen geringer ausfallen als erwartet. Zu weiteren potenziellen Belastungen gehören neue Corona-induzierte wirtschaftliche Beeinträchtigungen. Darüber hinaus ist die Branche sehr wettbewerbsintensiv, was zu Preisdruck führen kann. Charttechnisch betrachtet befindet sich die Aktie von Krones seit dem Korrekturtief im Oktober 2020 in einer Aufwärtsbewegung. Dabei gelang es im Mai dieses Jahres zunächst nicht, das Zwischenhoch von Februar 2021 nachhaltig zu überwinden. Es folgte eine Korrektur. Dabei hat sich jedoch die 50-Tage-Durchschnittslinie erneut als Unterstützung erwiesen. Sollte nun das Zwischenhoch von Mitte Juni bei 79 Euro und das Zwischenhoch von Anfang Juni bei 79,95 Euro überwunden werden, würde unserer Einschätzung nach die Wahrscheinlichkeit zunehmen, dass sich die übergeordnete Aufwärtsbewegung fortsetzt. Entsprechend können dann trendfolgende Long-Strategien eine Möglichkeit sein, um Positionen aufzubauen. Das Zwischenhoch von April 2019 bei 88,55 Euro wäre dann mittelfristig eine erste potenzielle Anlaufstelle. Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf Krones Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken bzw. sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann. Auf den Basiswert Krones stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 56,4204 Euro sowie einer Knock-Out-Barriere von 56,4204 Euro. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf die Krones AG hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt. Risikobeschreibung

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar. Stand: 30.06.2021

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion

Endlos Turbo Long 56,4204 open end: Basiswert Krones DV2B2F Quelle: DZ BANK: Geld 30.06. 15:13:01, Brief 30.06. 15:13:01 2,00 EUR 2,02 EUR -5,66% Basiswertkurs: 75,85 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 15:00:28 Basispreis 56,4204 EUR Abstand zum Basispreis in % 25,66% Knock-Out-Barriere 56,4204 EUR Abstand zum Knock-Out in % 25,66% Hebel 3,78x Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) ist möglich. Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt (Emittentenrisiko).

Die Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland haben.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr DZ BANK Sales Team

Kontakt

DZ BANK AG

+49(0)69-7447-7035

wertpapiere@dzbank.de

www.dzbank-derivate.de

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Die vollständigen Angaben zu den oben genannten Produkten, insbesondere zu den verbindlichen Bedingungen, Risiken sowie Angaben zur DZ BANK können dem jeweils maßgeblichen Prospekt entnommen werden.

Die gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellten Basisprospekte sowie etwaige Nachträge und die jeweils zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können unter www.dzbank-derivate.de/DV2B2F (dort unter „Dokumente“) abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die von der DZ BANK jeweils erstellten Basisinformationsblätter ist in der jeweils aktuellen Fassung ebenfalls auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de/DV2B2F (dort unter „Dokumente“) abrufbar. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.

Rechtliche Hinweise:

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument ist durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz und/oder Niederlassungen im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien oder Japan. Dieses Dokument darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Dieses Dokument stellt eine unabhängige Bewertung der entsprechenden Emittentin bzw. Wertpapiere durch TraderFox im Auftrag der DZ BANK dar. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers und stimmen nicht notwendigerweise mit denen der Emittentin oder dritter Parteien überein. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu verifizieren. Dementsprechend gibt die DZ BANK keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments. Die Bewertungen können je nach den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt geeignet sein. Die Informationen und Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

Impressum

Herausgeber:

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,

Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 7447 - 01

Telefax: + 49 69 7447 - 1685

Homepage: www.dzbank.de

E-Mail: mail@dzbank.de

Vertreten durch den Vorstand: Uwe Fröhlich (Co-Vorstandsvorsitzender), Dr. Cornelius Riese (Co-Vorstandsvorsitzender), Uwe Berghaus, Dr. Christian Brauckmann, Ulrike Brouzi, Wolfgang Köhler, Michael Speth, Thomas Ullrich

Aufsichtsratsvorsitzender: Henning Deneke-Jöhrens

Sitz der Gesellschaft: Eingetragen als Aktiengesellschaft in Frankfurt am Main,

Amtsgericht Frankfurt am Main, Handelsregister HRB 45651

Aufsicht: Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt

am Main wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Europäische Zentralbank (EZB) beaufsichtigt.

Umsatzsteuer Ident. Nr.: DE114103491

Sicherungseinrichtungen: Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-

Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main ist der amtlich anerkannten BVR Institutssicherung

GmbH und der zusätzlich freiwilligen Sicherungseinrichtung des Bundesverband

der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. angeschlossen:

www.bvr-institutssicherung.de

www.bvr.de/SE

Verantwortlich für den Inhalt: Maximilian Wirsching, DZ BANK AG, Frankfurt

© DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, 2021

Nachdruck, Vervielfältigung und sonstige Nutzung nur mit vorheriger Genehmigung

der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main