- Nur 34 Prozent der Deutschen wollen wieder dauerhaft im Büro arbeiten

- Über 50 Prozent der Unternehmen sind bisher nicht auf die neuen Bedürfnisse

ihrer Mitarbeiter:innen eingegangen

- Zukunft des Büros: Nur die Hälfte glaubt daran, dass das Büro wieder wichtiger

wird oder bestehen bleibt



Locatee, der führende SaaS-Anbieter für Workplace Analytics, hat bereits zum

zweiten Mal gemeinsam mit YouGov in einer repräsentativen Umfrage ein

Stimmungsbild unter Büroangestellten zur Zukunft der Büroarbeit erhoben. Die

Ergebnisse zeigen, wie viel Freiheit die Büroangestellten bei der Arbeitsweise

haben und wie sich Unternehmen auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter:innen

einstellen.





Nur ein Drittel wünscht sich dauerhafte PräsenzarbeitNach knapp eineinhalb Jahren Pandemie sind die Auswirkungen auf die künftigeArbeitsorganisation deutlich zu spüren. Auf die Frage, ob angesichts dersteigenden Impfraten und sinkenden Inzidenzen eine Rückkehr an denBüroarbeitsplatz geplant ist, gaben nur 34 Prozent der deutschenBüroangestellten an, dies wieder dauerhaft tun zu wollen, gefolgt von 21Prozent, die zumindest gerne öfter in das Büro kommen wollen. Weniger als einProzent der Befragten gibt an, dass sie gerne wieder in das Büro zurückkehrenwollen, aber dieses noch geschlossen ist.17 Prozent gaben an, dass sie dauerhaft (acht Prozent) oder zumindest öfter(neun Prozent) zurückkommen werden, weil sie von ihrem Arbeitgeber dazuaufgefordert worden sind. Neun Prozent gaben an, dass ihr Büro derzeit nochnicht wieder eröffnet wurde, was als gut empfunden wird, da sie nicht wiederzurück wollen.Wenig Freiheit zur Bestimmung des ArbeitsortesDie Freiheit zur Wahl des Arbeitsortes ist aktuell noch sehr ungleich verteilt.Nur 19 Prozent der deutschen Büroangestellten haben vollkommene Freiheit in derWahl ihres Arbeitsortes. 26 Prozent dürfen selbst einige Tage festlegen und andiesen remote arbeiten. Elf Prozent gaben an, dass sie zwar Remote arbeitendürfen, aber der Arbeitgeber bestimmt, an welchen Tagen, während 21 Prozentkeine Entscheidungsfreiheit haben werden. Ganze 16 Prozent gaben an, dass siediesbezüglich noch keine Angaben vom Arbeitgeber erhalten haben.Fast jeder zweite Arbeitgeber geht nicht auf die neuen Bedürfnisse einLocatee hat zudem Büroangestellte gefragt, welche Aspekte sie wieder ermutigenwürden, öfter aus dem Büro zu arbeiten. Während finanzielle Anreize als Zusatzzum Gehalt mit 32 Prozent und mehr Urlaubstage mit 28 Prozent herausstechen,äußerten sich viele Befragte auch zur Bürogestaltung. So wünscht sich fast jeder