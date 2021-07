DAX – der nächste Trade zahlt ein

schon einige Male haben wir Sie auf unsere Abholertrades aufmerksam gemacht. Der heutige Tag brachte wieder einmal eine sehr gute Gelegenheit, schnell am Aktienmarkt zu agieren um kurzfristige Gewinne zu erzielen. Wie das geht, erklärt Daniel im Video . Wer das nächste Mal dabei sein will, abonniert einfach unseren Börsendienst .

100 Punkte – erneut hat ein Abholer-Trade geklappt. Wir schließen den Kontertrade im Bull DFW5KK nach einem turbulenten Tag im DAX und einer freundlichen Eröffnung am Freitag.

Unsere Mail am Donnerstag Mittag:

Wir hatten am Morgen darauf hingewiesen, dass die „enge“ Spanne im DAX vorerst nicht halten könnte. Nun korrigieren wir unter 15.400 Punkte und wir wagen einen Konter-Trade. Wir kaufen die WKN DFW5KK mit 40 Stück ( c.a. 1000 Euro) ins Turbo-Depot mit Limit 25,30 Euro.

Wir schauen dazu auch auf die US-Futures, die schon recht deutlich im Minus stecken und sich dann gerne bis zur Eröffnung noch einmal erholen. Den Take-Profit legen wir auf 26,25 Euro, also rund 15.500 Punkte.







Wir sind nicht Hauptsache billig, sondern Hauptsache komplett erklärend, ganzheitlich in der Betreuung und eben das, was unsere Abonnenten schätzen und weshalb 97,5% seit Start im Jahr 2018 bei uns sind und bleiben – wir NEHMEN EUCH AN DIE HAND -ob spekulativer Trader oder langfristiger, ruhiger Anleger. Mit ganz viel Hintergrundwissen zum Markt, mit Audios für Euch, Erklärvideos – allem, was Ihr Euch von einem seriösen Börsendienst erhofft. Ihr wollt Eindrücke, wer wir sind? Nun – Daniel ist wöchentlich bei n-tv zu sehen, beispielsweise an Ostern 2021 hier zu sehen oder im Tief 2020 mit Ei oder Flummi – hier anzuschauen. Benjamin Feingold verfügt über 30 Jahre Börsenerfahrung, Buchautor von Handeln mit Derivaten. Nicolas Saurenz bringt 15 Jahre Erfahrung mit und deckt alle neuen Entwicklungen bei Brokern und am US-Markt mit ab. Franz-Georg Wenner ist unser Experte für technische Analyse – bewährt seit dem Jahr 2008 als technischer Analyst auch bei Börse Online / FTD.

