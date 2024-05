Die Fed in der Zwickmühle

Der FOMC der Fed wird in Kürze über das Leitzinsniveau entscheiden und diese Entscheidung den Finanzmärkten kommunizieren. Eine Veränderung der Leitzinsen ist nicht zu erwarten und wäre eine große Überraschung. Viel wichtiger dürften die begleitenden Kommentare und Kommuniqués werden. Die zentrale Frage lautet: Welche Rückschlüsse lassen sich in Bezug auf die kommenden Monate ziehen? Wie lange zögert sich die erste Zinssenkung noch hinaus?

Dringenden Handlungsbedarf, die Zinsen senken zu müssen, besteht für die US-Notenbank augenscheinlich nicht. Die US-Wirtschaft läuft überaus robust und dann gibt es ja auch noch die zähe Inflation, die sich nicht so einfach in den anvisierten Zielkorridor pressen lassen will.