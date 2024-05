Vor Nvidia und Fed-Protokoll: Totentanz an Wall Street!

Vor den Nvidia-Zahlen und dem Fed-Protkoll (beides morgen Abend) herrscht an der Wall Street weiterhin ein regelrechter Totentanz: die Handelsvolumina sind seit Tagen tiefer als im tiefsten Sommerloch! Aber warum? Selbst als in der vergangenen Handelswoche so wichtige und Markt-bewegende Zahlen wie die Inflationsdaten veröffentlicht wurden, blieb das Handelsvolumen an der Wall Street extrem gering. Wird sich das morgen mit den Nvidia-Zahlen und dem Fed-Protokoll ändern? Die Fed jedenfalls hat heute mittels mehrerer Reden erneut klar gemacht, dass die Zinsen absehbar nicht sinken werden. Aber die Märkte scheinen das nicht zu glauben..

Hinweise aus Video: