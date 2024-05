Binky Chadha, Chefstratege für US-Aktien und globale Aktien bei der Deutschen Bank, hat seine Jahresendprognose für den US-Index von 5.100 auf 5.500 Punkte angehoben, was einem möglichen Zuwachs von knapp 4 gegenüber der vergangenen Woche entspricht. Zudem hat Chadha seine Gewinnerwartungen pro Aktie für das laufende Jahr von 250 auf 258 US-Dollar erhöht, ein Anstieg um über 10 Prozent gegenüber dem Jahr 2023. "Der Ertragszyklus ist noch nicht vorbei", erklärte Chadha in einer Kundenmitteilung. Selbst wenn nicht das gesamte Wachstum dieses Jahr eintrete, steige das Marktvertrauen, und "wir sehen eine Unterstützung der Aktienmultiplikatoren bis zum Jahresende".

Für das Jahr 2024 könne der Gewinn pro Aktie sogar auf 271 US-Dollar klettern, falls das makroökonomische Wachstum stark bleibt. In der aktuellen Marktlage favorisiert Chadha Finanzwerte, zyklische Konsumgüter, Materialien und Versorger. International sieht er besonders in Europa gute Chancen. "Investoren sollten zwar auf kurzlebige Ausverkäufe aufgrund geopolitischer Risiken vorbereitet sein, aber wir erwarten, dass der wirtschaftliche Kontext letztendlich der bestimmende Faktor am Markt sein wird", so Chadha.