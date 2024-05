Nvidia wird Führungsrolle behalten ...

"Unsere Ansichten zu Nvidia und AMD haben sich nicht verändert, aber die unterschiedlichen Kursentwicklungen seit dem Jahreswechsel haben uns dazu veranlasst, eine taktische Veränderung unserer Priorität vorzunehmen", kommentieren die Analysten ihre Entscheidung.

Wolfe Research geht weiter davon aus, dass Nvidia seine Führungsrolle innerhalb der KI-Branche behalten wird, rechnet aber nicht damit, dass es dem Unternehmen in der kommenden Woche gelingen wird, ein überwältigendes Quartalsergebnis zu präsentieren.

... AMD hat aber die Chance, aufzuholen

Bezüglich AMD hält es das Analystenteam für möglich, dass der KI-Beschleuniger MI300 bis zum Ende des Jahres für Erlöse in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar sorgen kann. Insgesamt sollen KI- und Grafikbeschleuniger für Daten- und Serverzentren in diesem Jahr rund vier Milliarden US-Dollar und im kommenden Jahr bereits 7,3 Milliarden US-Dollar erwirtschaften.

Außerdem rechnet Wolfe Research damit, dass AMD vom sich erholenden Markt für CPUs profitieren kann, nachdem hier die in den vergangenen Jahren aufgebauten Lagerbestände zunehmend abgebaut sind.

Aktie vorbörslich an der Nasdaq-Spitze

Die Aktie von AMD kann sich in der Vorbörse am Freitag deutlich steigern. Gegenwärtig (Stand: 13:30 Uhr) beträgt das Plus 2,3 Prozent, nachdem die Aktie bereits am Donnerstag um 1,9 Prozent zulegen konnte.

Grund für die Kurswertsteigerung dürfte neben dem positiven Analystenkommentar auch die Meldung vom Donnerstagabend sein, in der Microsoft bekanntgegeben hat, seinen Cloud-Kunden künftig auch eine AMD-basierte Plattform zur Verfügung stellen zu wollen.

Damit soll eine Alternative zu Nvidia geschaffen werden, dessen H100-Prozessoren aufgrund der hohen Nachfrage teilweise kaum oder nur noch mit etlichen Monaten Vorlauf zu haben sind.

Fazit: Die Chance ist da, AMD muss sich aber ins Zeug legen

Während sich die Papiere von Nvidia in den vergangenen 12 Monaten um 223 Prozent verteuert haben, liegt AMD rund 60 Prozent im Plus. Mit Blick auf die in diesem Jahr zu erwartenden Gewinne ist Nvidia allerdings etwas günstiger bewertet als AMD.

Damit die These von Wolfe Research also eine Chance hat und AMD die Performancelücke verkleinern kann, muss das Unternehmen in den kommenden Quartalen höhere Gewinne erzielen, als der breite Analystenkonsens derzeit erwartet.

Die von Microsoft in Aussicht gestellte KI-Plattform sowie die Angebotsenge der KI-Beschleuniger von Nvidia machen eine solche Entwicklung durchaus möglich.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion