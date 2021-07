Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Europa Zurückhaltung vor US-Zahlen Europas Börsen haben sich am Dienstag auf hohem Niveau behauptet. Vor der US-Berichtssaison, die in dieser Woche anläuft, war aber eher Zurückhaltung angesagt. Dazu trugen auch die am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten bei. Der …