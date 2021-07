Essen (ots) - Der Telekommunikationskonzern Vodafone spendet eine Millionen Eurofür die Flutopfer und ruft eine eigene Sammelaktion ins Leben. "Wir wollen nichtnur mit Netzen helfen, sondern auch denen, die durch die Flut ihr Zuhauseverloren haben. Deshalb spenden wir eine Million Euro an die ,Aktion Deutschlandhilft'", sagte Deutschlandchef Hannes Ametsreiter im Gespräch mit derWestdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Dienstagausgabe). Aus Solidarität mitden Menschen in den Krisengebieten bittet Vodafone überdies Kundinnen und Kundenum Spenden. Per SMS sollen sie einen Geldbetrag bereitstellen. "Über dieRechnung reichen wir das Geld dann an den Fonds weiter", so Ametsreiter.Im WAZ-Interview kündigte der Vodafone-Deutschlandchef weitere Anstrengungen an,Mobilfunkanlagen gegen Extremwetter zu schützen. "Die Bedeutung der kritischenInfrastruktur von Energie- und Kommunikationsanbietern wächst immer weiter. Wirarbeiten mit Hochdruck an der Widerstandsfähigkeit unserer Systeme", sagteAmetsreiter. "Alle Menschen, Politiker und Unternehmen sind gefordert, grünerund nachhaltiger zu werden. Sonst können wir dem Klimawandel nicht begegnen. Dasist eine Jahrhundertaufgabe."In den Krisengebieten waren Mobilfunk- und Telefonfestnetze weitgehendausgefallen. Mit Hochdruck arbeiten die drei deutschen Netzbetreiber anprovisorischen Lösungen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/55903/4972978OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung