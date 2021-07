Relief gibt die Ausgabe von Aktien aus dem von der Hauptversammlung 2021 genehmigtem Kapital bekannt

Aktien werden teilweise für Zahlungen im Zusammenhang mit AdVita- und APR-Akquisitionen verwendet

Akquisitionen sind Teil der Transformation von Relief in ein vollständig integriertes diversifiziertes Pharmaunternehmen mit vermarkteten Produkten

Genf, Schweiz, 22. Juli 2021 - RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF, OTCQB: RLFTF) ("Relief" oder das "Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das Patienten, die an schweren Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf leiden, therapeutische Hilfe bieten möchte, gab heute bekannt, dass die Gesellschaft am oder um den 27. Juli 2021 aus dem von der Hauptversammlung am 18. Juni 2021 genehmigten Aktienkapital 1.000.000.000 weitere Namensaktien ausgeben wird. Die neuen Aktien werden vollständig zum Nennwert von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, Relief Therapeutics International SA, gezeichnet und werden am oder um den 28. Juli 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Ein Teil der Aktien wird für vertraglich vereinbarte Zahlungen im Rahmen der Akquisitionen verwendet: ca. 140.000.000[1] Aktien gehen an die Verkäufer der AdVita Lifescience GmbH ("AdVita") und 206.786.784 Aktien an die ehemaligen Eigentümer der APR Applied Pharma Research SA ("APR"). Die verbleibenden neuen Aktien werden als unternehmenseigene Aktien ("treasury shares") für mögliche zukünftige Finanzierungstransaktionen, Akquisitionen, allgemeine Unternehmenszwecke und die Begleichung möglicher zukünftiger bedingter Meilensteinzahlungen an die ehemaligen APR- und AdVita-Eigentümer gehalten. Die Verkäufer von APR unterliegen generell einer 75-tägigen Handelssperrfrist und einem daran anschließenden geregelten Zeitplan zum Verkauf der Aktien ("leak-out schedule").