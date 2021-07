Cruz Cobalt schließt Erwerb eines großen, für Bohrungen aufgeschlossenen Lithiumprojekts in Nevada ab

Im Rahmen dieser Transaktion konnte Cruz ein für Bohrungen aufgeschlossenes Lithiumprojekt in Nevada erwerben. Das Projekt besteht aus 155 zusammenhängenden Claims mit einer Gesamtfläche von 3.100 Acres und birgt gute Chancen auf Lithiumvorkommen. Die Unternehmensführung von Cruz will umgehend eine Bohrgenehmigung beantragen und hofft darauf, so bald wie möglich mit den Bohrungen in diesem Projekt beginnen zu können.

Jim Nelson, President von Cruz, erklärt: „Wir freuen uns über den Abschluss dieser Akquisition. Unser Hauptaugenmerk ist auf den Erwerb und die Erschließung hochwertiger Batteriemetallprojekte gerichtet. Cruz verfügt derzeit über 1,5 Millionen Dollar an Barmitteln und hat vor Kurzem ein Bohrprogramm auf dem Silber-Kobalt-Projekt Hector in der historischen Silber-Kobalt-Bergbauregion Cobalt in Ontario absolviert. Wir planen, so bald wie möglich mit den Bohrungen in diesem neuen Lithiumprojekt zu beginnen. Nevada erregt weltweit Aufmerksamkeit für die Lithiumproduktion in diesem Staat und dieses neue für Bohrungen aufgeschlossene Projekt ergänzt unser bestehendes Lithiumsole-Projekt im Clayton Valley. Wir bemühen uns redlich um die Steigerung des Unternehmenswertes und sind zuversichtlich, was das kurz- und langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens angeht.“

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Greg Thomson, PGeo, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 genehmigt. Das Management von Cruz weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu den Konzessionen von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.