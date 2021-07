PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach der erfreulichen Vorwoche haben die europäischen Börsen zum Start in die neue Woche einen Dämpfer bekommen. Eine weiter zunehmende Regulierung der chinesischen Privatwirtschaft durch die Regierung drückte auf die Stimmung. Zudem sank in Deutschland das Ifo-Geschäftsklima überraschend.

So verlor der EuroStoxx 50 am späten Vormittag 0,62 Prozent auf 4083,74 Zähler. Am Freitag hatte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 den Handel noch klar im Plus beendet und die Woche mit einem Zuwachs von 1,8 Prozent verbucht. In Paris gab der Cac 40 am Montag um 0,48 Prozent auf 6537,53 Punkte nach. Der FTSE 100 in London sank um 0,34 Prozent auf 7003,94 Punkte.