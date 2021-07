Lucid Motors dank Fusion mit Churchill Capital Corp IV erstmals an der Nasdaq notiert

Lucid Motors beginnt heute nach Abschluss einer Fusion mit Churchill Capital Corp IV den Handel als Lucid Group, Inc. unter dem neuen Tickersymbol „LCID"

Die Transaktion bringt 4,4 Milliarden USD ein, mit denen das Unternehmen sein Wachstum beschleunigen und die Produktionskapazität erhöhen will, um von der erwarteten Nachfrage zu profitieren

Das Unternehmen hat über 11.000 bezahlte Reservierungen für den Lucid Air und liegt im Zeitplan für die Lieferung seines innovativen Luxus-Elektrofahrzeugs ab der zweiten Jahreshälfte 2021

Das Führungsteam von Lucid steht für das Exzellenz-Versprechen des Unternehmens und verfügt über umfassendes Fachwissen in der Automobil- und Technologiebranche

Die hauseigene EV-Technologie liefert weltweit führende Leistung und Effizienz, einschließlich einer prognostizierten EPA-Reichweite von über 500 Meilen mit einer einzigen Ladung

Vertikal integrierte Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten, einschließlich einer hochmodernen EV-Fabrik in Casa Grande, Arizona

NEW YORK, 26. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Die Lucid Group , die mit ihren fortschrittlichen Luxus-Elektrofahrzeugen neue Maßstäbe für nachhaltige Mobilität setzt, ist seit heute ein börsennotiertes Unternehmen, das am Nasdaq Global Select Market mit Stammaktien der Klasse A und öffentlichen Optionsscheinen unter den neuen Tickersymbolen „LCID" bzw. „LCIDW" gehandelt wird. Lucid hat die zuvor angekündigte Fusion mit Churchill Capital Corp IV am 23. Juli 2021 abgeschlossen. Das zusammengeführte Unternehmen wird ab jetzt als Lucid Group, Inc. betrieben.

Lucid feiert am 26. Juli die Börsennotierung des Unternehmens an der Nasdaq. Einen Livestream der Veranstaltung finden Sie hier: https://www.nasdaq.com/marketsite/bell-ringing-ceremony .

„Die Mission von Lucid ist es, Elektroautos und elektrische Antriebssysteme durch die Entwicklung der fortschrittlichsten Technologie, die man sich vorstellen kann, für alle zugänglich zu machen", so Peter Rawlinson, CEO und CTO der Lucid Group. „Der Lucid Air steht für die nächste Generation von Elektrofahrzeugen und setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Komfort, Reichweite, Effizienz und Leistung im Innenraum. Wir sind auf dem richtigen Weg, unsere geplanten Lieferzahlen in den nächsten zwei Jahren zu erreichen, und wir freuen uns darauf, unsere Kunden auf der ganzen Welt mit den besten Elektrofahrzeugen zu begeistern, die bis dato hergestellt werden."