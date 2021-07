Papierindustrie wieder im Aufschwung (FOTO)

Bonn/Berlin (ots) - Die deutsche Zellstoff- und Papierindustrie befindet sichwieder im Aufschwung. Die teilweise deutlichen Produktions- und Absatzrückgängedes letzten Jahres konnten im ersten Halbjahr 2021 in vielen Bereichen wiederabgefedert werden. Gleichzeitig belasten hohe Energie- und Rohstoffpreise sowieVersorgungsengpässe die Branche.Sowohl die Produktion (+6,3 %) als auch der Gesamtabsatz (+6,8 %) verzeichnetenüber alle Sorten spürbar ein Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum. DieAuftragseingänge sind im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 15,8 %gestiegen. Die Situation bei den einzelnen Sorten ist dabei unterschiedlich.

Die Produktion von Papier, Karton und Pappe für Verpackungszwecke nahm über alleSorten um 7,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu. Im zweiten Quartal hatjedoch insbesondere die Wiederbelebung des Konsums und der Dienstleistungen zudeutlich gestiegener Nachfrage und Produktion geführt.Nach starken Einbrüchen im vergangenen Jahr ist die Produktionsmenge bei denGrafischen Papieren von Januar bis Juni 2021 im Vergleich zu 2020 wiedergestiegen (+5,6 %). Hier waren in den ersten drei Monaten des laufenden Jahresnoch spürbare Rückgänge zu verzeichnen. Da die Kapazitäten bei den GrafischenPapieren in ganz Europa seit Jahren rückläufig sind, führt dies jedochvereinzelt zu Lieferengpässen.Die Technischen und Spezialpapiere entwickelten sich im ersten Halbjahr sehrdynamisch (12,5 %). Bei den Hygienepapieren wurde die Produktion gegenüber demVorjahr reduziert (-4,8 %). Hier dürften nach den Panikkäufen im vergangenenJahr Lagerbestände im Handel und in privaten Haushalten eine Rolle spielen.Vor dem Hintergrund einer wachsenden Nachfrage bereiten der Branche steigendePreise für Energie und Rohstoffen sowie Versorgungsengpässe bei Roh- undHilfsstoffen Probleme. Strom und Gaspreise liegen deutlich über dem Niveau vorder Corona-Krise.Beim Altpapier hat der Lockdown zu einem sichtbar geringeren Aufkommen ausHandel und Gewerbe geführt, das auch nicht durch den verstärkten Verbrauch anVerpackungen beim E-Commerce mit Privathaushalten ausgeglichen werden konnte.Entsprechend bewegen sich die Preise auf einem anhaltend hohen Niveau. Gleichesgilt für den Zellstoff , bei dem die Preise vor allem durch die starke Nachfrageaus China und die aufgeschobene Realisierung zusätzlicher Produktionskapazitätenin Mittel- und Südamerika nach oben getrieben werden.Die Rohstoffknappheit wird durch die weltweiten Probleme im Seeverkehr und diedamit verbundene Knappheit von Containern sowie massiv steigende Frachtratenbefeuert. Auch der für die Papierindustrie mit Abstand wichtigsteStraßentransport hat sich durch die CO2-Bepreisung des Treibstoffs sichtbarverteuert. Problematisch für den Warenverkehr sind auch die aktuellenVerzögerungen durch Straßensperrungen in den Hochwassergebieten.