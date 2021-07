NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für AB Inbev nach Halbjahreszahlen von 76 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Zahlenwerk des Brauereikonzerns sei befriedigend ausgefallen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/la

