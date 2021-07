Heute herrscht Hochstimmung bei BioNTech-Aktionären. So schießt die Aktie um rund fünf Prozent nach vorne. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit für Gewinnmitnahmen?

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund zwei Prozent. 275,00 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. Wir dürfen uns also voller Ungeduld auf die nächsten Tage freuen.

Wer die übergeordnete Perspektive in den Vordergrund stellt, bekommt momentan Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Wenn es danach geht, verläuft BioNTech nämlich in Aufwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 135,19 EUR befindet. Der heutige Tag passt also perfekt ins Bild der langfristigen Aufwärtstrends.

Fazit: BioNTech kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.