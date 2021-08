Die Bullen überrennen CureVac heute regelrecht. So steht bei der Aktie ein Gewinn von rund sechs Prozent zubuche. Nach diesem Anstieg kostet der Titel nun 47,24 EUR. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye?

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund neun Prozent. Bei 51,59 EUR liegt dieses Hoch. Bullen und Bären kämpfen also mit harten Bandagen.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Demnach befindet sich CureVac in Abwärtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 76,25 EUR verläuft. Aber selbst wenn die übergeordneten Trends nach unten zeigen, gibt es Tage mit kräftigen Kursgewinnen, wie der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis stellt.

