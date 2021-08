Pure Extraction Corp.: PURX ERHÄLT GRÜNES LICHT FÜR DIE ENDGÜLTIGEN VERTRÄGE MIT AVL POWERTRAIN UK UND BALLARD POWER SYSTEMS INC. SOWIE EINE PRIVATPLATZIERUNG IN HÖHE VON $3 MILLIONEN

Zur sofortigen Veröffentlichung TSXV/PURX/OTC/PURXF/FSE/FIT1



PURX ERHÄLT GRÜNES LICHT FÜR DIE ENDGÜLTIGEN VERTRÄGE MIT AVL POWERTRAIN UK UND BALLARD POWER SYSTEMS INC. SOWIE EINE PRIVATPLATZIERUNG IN HÖHE VON $3 MILLIONEN

6. August 2021 - Vancouver, British Columbia - Im Anschluss an ihre Pressemeldung vom 11. Juni 2021 hat Pure Extraction Corp. ("PURX" oder die "Gesellschaft") die Genehmigung der TSX Venture Exchange zu den endgültigen Verträgen mit AVL Powertrain U.K. Ltd. und Ballard Power Systems Inc. erhalten. In diesen endgültigen Verträgen mit der hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Gesellschaft, First Hydrogen Corp. ("First Hydrogen") geht es um die Konstruktion und Produktion eines Brennstoffzellenfahrzeugs, an dem First Hydrogen die gewerblichen Rechte für das Fahrzeugdesign innehaben wird.

Ballard ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Lösungen für saubere Energie und Brennstoffzellen. Die Firma entwickelt und fertigt Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellen für den Schwerlastmarkt, transportable Anwendungen bzw. den Materialtransport und bietet Dienstleistungen für Technologielösungen. Das Wasserstoffbrennstoffzellen-Modul von Ballard wird in den ersten Prototyp des leichten Nutzfahrzeugs von First Hydrogen integriert, und die Firma bietet dafür den entsprechenden Support.

Die AVL Powertrain UK Limited gehört zur AVL Gruppe, dem weltweit größten unabhängigen Unternehmen für Entwicklung, Simulation und Tests in der Automobilindustrie und anderen Branchen. Als globaler Technologieführer liefert AVL Konzepte, Lösungen und Methoden in den Bereichen E-Mobilität, ADAS und autonomes Fahren, Fahrzeugintegration, Digitalisierung, Virtualisierung, Big Data und vieles mehr. AVL wird die Integration aller Antriebsstrangkomponenten planen und ausführen sowie Fahrzeugkomponenten und Steuerungssoftware entwickeln.