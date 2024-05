US-Medienberichte, wonach die Drug Enforcement Administration oder kurz DEA nun bereit sei, die Risikoeinstufung von Cannabis zu ändern, ließ die Aktienkurse der Cannabis-Unternehmen durch die Decke gehen. Die DEA führt Cannabis bislang in Schedule I. In dieser Risikoklasse befinden unter anderem LSD und Heroin. Seit längerer Zeit liegt bereits ein Antrag des US-Gesundheitsministeriums bei der DEA, eine Neueinstufung von Cannabis von Schedule I auf Schedule III zu prüfen. In den letzten Monaten wurde es allerdings still um diese Überprüfung.

Wie ist das Ganze einzuordnen?

Die DEA hat sich bislang noch nicht öffentlich zu den Berichten geäußert. Der Markt agierte dennoch offenkundig unter der Prämisse „Wo Rauch ist, ist auch Feuer.“ Der Umstand, dass die Kursgewinne unter enormen Handelsvolumina erzielt wurden, lässt vermuten, dass man an der Börse den Berichten eine hohe Glaubwürdigkeit beimisst. Sollte die DEA tatsächlich bereit sein, die Einstufung von Cannabis zu ändern, würde das wiederum einen Prozess in Gang setzen, der noch mehrere Wochen andauern und öffentliche Anhörungen und nicht zuletzt richterliche Entscheidungen beinhalten würde. Sollte die Neueinstufung schließlich am Ende des Prozesses in Stein gemeißelt werden bzw. Inkrafttreten, wäre das ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene in den USA.

Cannabis-Aktien außer Rand und Band

Für die Cannabis-Unternehmen brächte eine Neueinstufung einige Erleichterungen mit sich. Entsprechend wurde bereits die Aussicht auf eine Neueinstufung kräftig an der Börse gefeiert. Tilray Brands machte diesbezüglich keine Ausnahme.

Tilray legte gestern um knapp 40 Prozent zu. Die Aktie erreichte zudem den markanten Widerstandsbereich um 2,50 US-Dollar. Sollte die Kraft reichen und es der Tilray-Aktie gelingen, diesen wichtigen Widerstandsbereich zu knacken, wäre aus charttechnischer Sicht der Weg in Richtung April-Hoch bei 3,0 US-Dollar frei. Vieles wird nun davon abhängen, wie sich die Nachrichtenlage entwickelt. Möglicherweise gibt es zeitnah ein Statement der DEA. Kurzum: Der gestrige Handelstag trat die Rallye los. Die nächsten Handelstage werden zeigen müssen, wie belastbar diese Kursrallye ist…

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte