Target verzeichnet weiterhin rückläufige Umsätze, sieht aber Anzeichen für eine mögliche Erholung in naher Zukunft. Das Unternehmen gab am Mittwoch einen Rückgang des vergleichbaren Umsatzes von 3,7 Prozent für das erste Quartal bekannt, das am 4. Mai endete. Dies ist das vierte Quartal in Folge mit rückläufigen Umsätzen, wobei die Verkäufe in den Bereichen Heimtextilien, Möbel, Bekleidung und Lebensmittel im Vergleich zum Vorjahr sanken.

Die Quartalsergebnisse waren enttäuschend, da der Gewinn pro Aktie mit 2,03 US-Dollar um 3 Cent unter den Schätzungen der Analysten lag. Der Gesamtumsatz von Target sank im Quartal um 3,1 Prozent auf 24,5 Milliarden US-Dollar, während der Nettogewinn leicht auf 942 Millionen US-Dollar zurückging.