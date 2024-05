"Ich denke, Apple ist tatsächlich der verborgene KI-Gewinner", sagte der Investor am Dienstag in der CNBC-Sendung "Fast Money", im Vorfeld der Earnings von Chipgigant Nvidia.

"Alle konzentrieren sich auf die Cloud. Wenn die Apps auftauchen, wird der größte Nutznießer wahrscheinlich Apple sein, weil sie dann buchstäblich alles, was sie verkaufen, updaten werden."

Und weiter: "Wenn es Apps gibt, die der Verbraucher nutzen kann, wird er sie auch auf seinem Telefon nutzen wollen. Ich habe ein neues iPhone, und ich weiß genau, dass ich ein neues Telefon, ein neues iPad und einen neuen Laptop brauche, wenn all diese Apps auf mein Telefon kommen."

Er meint, dass Investoren geduldig sein müssen, weil die KI-gesteuerten Apps Zeit brauchen, um entwickelt zu werden. Dann sei der Zeitpunkt gekommen, wenn der gesamte Erneuerungszyklus "wirklich in Gang kommen wird".

Am 10. Juni findet Apples Worldwide Developers Conference statt. Es wird erwartet, dass auf dieser Veranstaltung die neue KI-Strategie vorgestellt wird.

Zu Beginn des Jahres stellte Tim Cook, CEO von Apple, den Aktionären wegweisende Innovationen im Bereich der Künstlichen Intelligenz in Aussicht. Jedoch wird dies laut Mark Gurman, einem Analysten bei Bloomberg, keinen spezifischen KI-Assistenten beinhalten.

In seinem Power-On-Newsletter legt Gurman dar, dass das kommende iOS 18 voraussichtlich eher durch subtile KI-Integrationen auffallen wird. Apple arbeite an erweiterten "Siri-Vorschlägen", einer Funktion, die seit iOS 9 existiert und Nutzern basierend auf früherem Verhalten, Tageszeit, Aufenthaltsort und Kalenderdaten Apps und Handlungen vorschlägt. Mit LLM-basierter Technologie (Large Language Model) könnte Apple die Mustererkennung verbessern und so präzisere Vorschläge machen. Zusätzlich wird eine neue geräteinterne KI-Funktion erwartet, die in der Lage sein soll, gesammelte Nachrichten zusammenzufassen.

Gurman betont, dass diese Entwicklungen eher analytischer als generativer Natur sind und somit nicht die bahnbrechenden Änderungen darstellen, die Tim Cook zuvor angekündigt hatte. Er merkt an, dass das Führungsteam von Apple sich bewusst sei, dass sie zunächst mit anderen Technologiegiganten gleichziehen müssen. Derzeit sei die interne KI-Entwicklung von Apple noch nicht ausgereift genug, um einen Chat-Assistenten zu lancieren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion