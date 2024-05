Beim letzten Quartalsbericht im Februar gab Snowflake bekannt, dass der damalige CEO Frank Slootman in den Ruhestand geht. Gleichzeitig senkte der Softwarehersteller die Prognose für das Geschäftsjahr 2025.

Analysten erwarten für das April-Quartal einen Gewinn je Aktie von 18 Cent, ein Plus von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und einen Umsatzanstieg von 26 Prozent auf 787 Millionen US-Dollar.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Snowflake Inc!

Einige Analysten sind im Hinblick auf den Ergebnisbericht von Snowflake heute Abend zurückhaltend. "Die Anleger erwarten bereits einen größeren Gewinn im Vergleich zu den letzten Perioden, da das Unternehmen die Prognosen für seinen neuen CEO gesenkt hat", so Morgan-Stanley-Analyst Keith Weiss in einem Bericht.

Bei TD Cowen sagte Analyst Derrick Wood: "Das Feedback der Investoren während des Quartals war schwach, aber die Erwartungen der Käuferseite in Bezug auf die Aufwärtsentwicklung des Geschäftsmodells scheinen nicht allzu konservativ zu sein, was zu kurzfristigen Gegenströmungen bei der Aktie führen könnte."

Matthew Hedberg, Analyst bei RBC Capital Markets, blickt dagegen optimistisch auf das Quartal und rechnet mit einer leichten Anhebung der Schätzungen und Prognosen. Das Brokerhaus hat seine Outperform-Bewertung für die Aktie bestätigt, aber sein Kursziel von 246 US-Dollar auf 220 US-Dollar gesenkt, begründet durch eine Kompression der Multiplikatoren im Vergleich zur Peer-Gruppe.

Für das restliche Geschäftsjahr 2025 sieht RBC die Möglichkeit für höhere Schätzungen, angetrieben durch das Potenzial neuer KI-Produkte, die in diesem Jahr zum Ergebnis beitragen, beschleunigte Konsumtrends und eine vorsichtige Prognose aufgrund des CEO-Wechsels im Februar.

Die Aktie von Snowflake ist seit dem plötzlichen CEO-Wechsel um über 30 Prozent gefallen. An den Optionsmärkten wird eine Aktienbewegung von 10,2 Prozent, in die eine oder andere Richtung, erwartet. Nach dem letzten Quartalsbericht crashte die Aktie um über 18 Prozent. Snowflakes Ergebniskonferenz findet heute Abend 23 Uhr statt. Am 4. Juni veranstaltet das Unternehmen außerdem einen Investorentag.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Snowflake Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 151,0USD auf Tradegate (22. Mai 2024, 16:06 Uhr) gehandelt.