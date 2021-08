Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Am Morgen Hellofresh, LEG Immobilien, Münchener Rück und Konjunkturzahlen im Blickpunkt - Nord LB Kolumne Trotz massiver Probleme mit den Lieferketten wollen einer Studie zufolge nur wenige Unternehmen in Deutschland die globale Beschaffung ersetzen. Von 5.000 befragten Firmen will nur jede zehnte in Zukunft vermehrt auf heimische Lieferketten setzen, …