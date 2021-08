‚Juanicipio‘ löst weitere Jubelgefühle bei MAG Silver aus – und das sowohl rückblickend wie auch vorausschauend.

was den Blick in die Vergangenheit betrifft, endete das zweite Quartal 2021 für MAG Silver Corp. (WKN: 460241 / TSX & NYSE: MAG) fantastisch.

So liefen 44.435 Tonnen vererztes Material durch die Fresnillo-Aufbereitungsanlage, was unterm Strich die Produktion und den Verkauf von formidablen 404.518 förderbaren Unzen Silber mit einem durchschnittlichen Silbergehalt von 361 g/t beziehungsweise 709 förderbaren Unzen Gold, 133 Tonnen Blei und 209 Tonnen Zink bedeutet.

Was die Umsätze aus den Verkäufen der vorkommerziellen Produktion betrifft, glänzte MAG Silvers Vorzeigeprojekt ‚Juanicipio‘ mit 11.256 USD, von denen nach Abzug entsprechender Produktions- und Transportkosten 8.883 USD Nettogewinn verbucht werden konnten.

Heftig gutes Halbjahr

Mit Blick auf die äußerst ansehnliche Halbjahresbilanz, leistete die Fresnillo-Aufbereitungsanlage Enormes. So wurden dort von Januar bis Ende Juni 2021 insgesamt 80.830 Tonnen vererztes Material aufbereitet, was zur Produktion und zum Verkauf von 835.706 förderbaren Unzen Silber (mit einem Durchschnittsgehalt von 405 g/t), 1.340 förderbaren Unzen Gold, 270 Tonnen Blei und 408 Tonnen Zink führte. Und weil das Ende von einem Halbjahr immer auch den Beginn des folgenden bedeutet, wollte die Fresnillo-Anlage den erstklassigen vergangenen Ergebnissen in nichts nachstehen und bereitete im Juli insgesamt 14.207 Tonnen Entwicklungsmaterial auf.

MAG Silver´s vorkommerzielle Produktionsumsätze lagen im ersten Halbjahr bei 21.341,- USD respektive bei einem Nettogewinn von 17.082,- USD.

Quelle: MAG Silver

‚Juanicipio‘-Aufbereitungsanlage will durchstarten

Betrachtet man den Zeitraum von letzten bis diesen August, so waren es in der Summe 152.689 Tonnen vererztes Erschließungsmaterial, dass in der Fresnillo-Anlage aufbereitet wurde. Die daraus generierten Umsätze und Gewinne dienen MAG Silver nicht nur dazu, einen generösen Cahsflow zu generieren und das anfängliche Projektkapital auszugleichen, sondern auch dazu, die bald fertiggestellte ‚Juanicipio‘-Aufbereitungsanlage auf solide Beine zu stellen.

Schließlich soll deren Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag schnell und sicher erreicht werden. Dass dies der Fall sein wird, darauf lassen praktisch alle Baufortschritte schließen.

Während des Quartals zum 30. Juni 2021 wurden positive Fortschritte beim Bau der Aufbereitungsanlage ‚Juanicipio‘ mit Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag (tpd) und den Bauarbeiten erzielt.

https://www.youtube.com/watch?v=yUMULuQ2QUg&t=1s

Fazit:

Somit spricht nichts dagegen, dass die neue ‚Juanicipio‘-Aufbereitungsanlage ihre Arbeit planmäßig im vierten Quartal 2021 aufnehmen und bis Ende des Jahres bis zu 50 % ihrer 4.000-Tonnen-Nennkapazität pro Tag erreichen wird, um dann im nächsten Jahr mit Vollgas in Richtung Vollauslastung zu steuern. Bis dahin geht die bestehende Fresnillo-Aufbereitungsanlage weiterhin mit voller Kraft ihrer Arbeit nach und bereitet pro Monat 16.000 Tonnen vererztes Material auf, so verlässlich und effizient wie gewohnt.

