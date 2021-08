Der Beteiligungs-Konzern Mutares meldet den nächsten Deal: Man übernehme die Innomotive Systems Hainichen GmbH von einem chinesischen, staatlich kontrollierten Unternehmen, kündigt das Münchener Unternehmen am Montagmorgen an. Für die Gesellschaft, die zukünftig zum Mutares-Segment Automotive & Mobility gehören soll und die 2020 einen Betrag von 120 Millionen Euro umsetzte, arbeiten in Deutschland und China 450 ...